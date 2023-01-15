جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة والطيبة وزبوبا وعانين، وشنت حملة تفتيش واسعة، ونصبت حاجزا عسكريا على شارع جنين– الناصرة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى هويات راكبيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يقتحم عدة قرى فى محافظة جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.