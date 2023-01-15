القاهرة الإخبارية: رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى سويسرا الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - يتوجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، إلى سويسرا، الثلاثاء المقبل، قبل أن يسافر إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادى العالمى، من الأربعاء إلى الخميس، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، فأنه من المقرر أن يلتقى الرئيس الكورى الجنوبى فى دافوس، الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية، لمناقشة الطرق التى يمكن للحكومة والقطاع الخاص من خلالها العمل معًا، للتغلب على الأزمة العالمية المعقدة وضمان النمو المستدام.

ويلتقى يون، الرئيس التنفيذى لشركة سامسونج "لى جيه-يونج"، و" تشوى تيه-وون" رئيس مجموعة أس كي، و"جيونج إي-سيون"، رئيس مجموعة هيونداى موتور من بين رؤساء التكتلات الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى المدراء التنفيذيين لشركة "أنتيل" و"أى بى أم" و"كوالكوم" و"جى بى مورجان" و"سونى".

ويلقى الرئيس الكورى الجنوبي، خطابًا خاصًا فى المنتدى، الخميس، حول السبل التى يمكن للمجتمع الدولى أن يعمل بها معًا للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيقدم أفكارًا للتعاون والتضامن الدوليين من أجل تعزيز سلاسل التوريد، والانتقال إلى الطاقة النظيفة وبناء نظام رقمي، مع تحديد دور كوريا الجنوبية والتزامها بتحقيق هذه الأهداف.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الكورى، المعهد الفيدرالى السويسرى للتكنولوجيا فى زيورخ، نفس اليوم، للقاء العلماء ومناقشة التعاون فى العلوم والتكنولوجيا، على أن يعود إلى بلاده، السبت 21 يناير.