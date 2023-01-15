أوكرانيا: روسيا تحاول تحسين موقفها التكتيكى

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تشن هجوما فى جبهات ليمان وأفيديفسك ونوفوبوفليفسك وكوبيانسك، وتحاول تحسين موقفها التكتيكى.





وأكد البيان، أن القوات الروسية لم تتخل عن نواياها للاستيلاء عن منطقة دونيتسك بالكامل، وتركز جهودها الرئيسية على الأعمال الهجومية باتجاه باخموت.

وكما جاء فى تقرير هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية: تشهد منطقة شرق وسط أوكرانيا هجوما من القوات الروسية، حيث قال حاكم منطقة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية فى ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن عدد قتلى الهجوم الصاروخى الروسى الذى دمر مبنى سكنيا فى مدينة دنيبرو ارتفع إلى 14 قتيلا فى حين واصلت فرق الإنقاذ عملها الدؤوب طوال الليل بحثا عن ناجين.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو على "تلجرام" أنه "تم إنقاذ حوالى 38 شخصا وفقد حوالى 24 ولايزال عدد غير معروف من السكان محاصرا تحت كومة هائلة من الأنقاض بعد الهجوم الذى وقع ظهر أمس السبت، وتسبب أيضا فى إصابة 64 شخصا".

وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية فى العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما يؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة فى ذروة الشتاء بالنسبة للعاصمة ولأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

ومع استمرار القتال البرى فى شرق أوكرانيا، حذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بالتعهد بتقديم المزيد من الأسلحة قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر2 بالإضافة إلى دعم مدفعى.