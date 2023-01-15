ارتفاع حصيلة ضحايا طائرة نيبال إلى 40 شخصًا.. والحكومة تدعو لاجتماع طارئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات نيبال، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الضحايا فى تحطم طائرة الركاب إلى 40 شخصًا، فيما دعت الحكومة إلى اجتماع طارئ، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وأعلن المتحدث باسم خطوط طيران "ياتى" الجوية فى نيبال سودارشان بارتاولا، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا فى منطقة "كاسكى" فى "بوكارا". وقال "بارتاولا" - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأحد - إن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية كاتمندو، ومتجهة إلى مدينة "بوكارا" وعلى متنها 68 راكبًا وطاقم ضيافة مكون من 4 أشخاص، عندما تحطمت بين المطار القديم ومطار بوكارا الدولى. وأضاف أن عملية الإنقاذ جارية، ولكن لا يعلم حتى الآن ما إذا كان هناك ناجون.

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