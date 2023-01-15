«القاهرة الإخبارية»: إعادة فتح السكك الحديد بين هونج كونج والصين

جدة - نرمين السيد - أعادت الصين وهونج كونج فتح خط السكك الحديد فائقة السرعة بينهما، فى وقت مبكر اليوم الأحد، وذلك بعد 3 سنوات من الإغلاق بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشارت "القاهرة الإخبارية، إلى أنه لا تزال هناك بعض القيود على العملية، إذ لا تعمل القطارات حتى الآن على طول الطريق إلى بكين، ويمكن أن يكون هناك 5000 راكب فقط كل يوم فى كل اتجاه، ويتعين عليهم جميعًا إكمال اختبارات بنتيجة سلبية للكشف عن كوفيد-19، فى غضون 48 ساعة قبل السفر. وكانت إعادة افتتاح خط السكك الحديد جزءًا من التخفيف المستمر لقيود السفر المرتبطة بكوفيد-19، فى هونج كونج والبر الرئيسى للصين، التى بدأ تخفيفها مطلع الشهر الماضى، لأول مرة منذ ظهرت التقارير الأولى عن تفشى كورونا فى أواخر عام 2019، عندما دعا كثيرون فى هونج كونج إلى إغلاق روابط السفر مع البر الرئيسى للصين.

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