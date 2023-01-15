العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 11:24 صباحاً - استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، الذي بدأ زيارة دولة تستغرق عدة أيام.

وجرت للرئيس يون سيوك يول مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ترافقه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

واصطحب الشيخ محمد بن زايد الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكوريا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الكوري.

وقبيل وصول موكب الرئيس الكوري إلى ساحة القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة بعلم كوريا.

كما قدمت فرق الفنون الشعبية أهازيج وعروضا من التراث الإماراتي شملت فنون "الندبة والعيالة والحربية" بجانب عروض الخيول والهجن ترحيبا بالرئيس الكوري.

وكان في استقبال الرئيس الكوري عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة.