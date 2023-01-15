العالم اليوم - كيري: فيتو بايدن يواجه الجمهوريين إذا عطلوا قوانين البيئة

انتم الان تتابعون خبر كيري: فيتو بايدن يواجه الجمهوريين إذا عطلوا قوانين البيئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 11:24 صباحاً - قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأسبق، جون كيري، إن تغيير تركيبة الكونغرس بعد انتقال الأغلبية إلى الجمهوريين، لن يعطل القوانين التي جرى إقرارها من أجل صالح البيئة ومكافحة تغير المناخ.

وأشار كيري في مقابلة خاصة مع جيزال خوري ضمن برنامج "مع جيزال" على "دوت الخليج"، إلى أن الرئيس جو بايدن يمكن أن يستخدم حق الفيتو الرئاسي في حال محاولة الكونغرس تغيير هذه القوانين أو تعطيلها.

وأضاف المسؤول الأميركي: "نتحرك بقوة كبيرة، ولدينا ذلك القانون العظيم الذي تم تمريره، والذي وضع مبلغا كبيرا على الطاولة، أي ما يقارب 400 مليار دولار ستستثمر في التكنولوجيات الجديدة. إذن، سواء أكان التقاط الكربون، أو تخزينه في الأرض، وسواء أكان الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه من الرياح والشمس، نظيفا مئة بالمئة، هذه هي الأمور التي ستغير العالم الذي نعيش فيه إلى الأفضل".

وتابع: "أنا مؤمن بقوة في هذا المستقبل ذي الطاقة النظيفة. إنه ليس خيارا، علينا أن نفعل هذا حتى نحمي دولنا".

وأعلن كيري أن 50 في المئة من السيارات المباعة في الولايات المتحدة خلال السبع سنوات المقبلة سوف تعمل بالطاقة الكهربائية لترتفع النسبة إلى 100 بالمئة بحلول عام 2035 لتصبح كل السيارات في أميركا لا تعتمد على البنزين أو الوقود الأحفوري.

وتذاع الحلقة كاملة من برنامج "مع جيزال" على "دوت الخليج"، الأحد، في تمام الساعة 08:00 مساء بتوقيت غرينيتش (منتصف الليل بتوقيت أبوظبي).