مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا في تحطم طائرة في نيبال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 10:33 صباحاً - قال مسؤول بسلطة الطيران المدني في نيبال إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما تحطمت طائرة في مدينة بوخارا بوسط البلاد.

وقال جاجاناث نيرولا المتحدث باسم سلطة الطيران المدني “عمليات الإنقاذ مستمرة… كانت الأجواء صافية”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطة محلية دخانا كثيفا يتصاعد من موقع التحطم فيما احتشد عمال إنقاذ وحشود من الناس حول حطام الطائرة.

وقال سودارشان بارتاولا، وهو متحدث باسم شركة الخطوط الجوية يتي، إن الطائرة المنكوبة التي تشغلها الشركة ذات محركين ومن طراز (إيه.تي.آر 72) وكانت تقل 72 شخصا من بينهم رضيعان وأربعة من أفراد الطاقم وعشرة أجانب.

وحوادث الطائرات ليست نادرة في نيبال التي توجد فيها ثمانية جبال من بين أعلى 14 قمة في العالم ومن بينها قمة إيفرست إذ يمكن للطقس أن يتغير بشكل مفاجئ ويزيد الخطورة على الملاحة الجوية.