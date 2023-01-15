من جديد.. بايدن يعلن حالة الطوارئ فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وافق الرئيس الأمريكى جو بايدن، على إعلان حالة الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا التى تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر، وأودت بحياة 19 شخصاً على الأقل، وتسببت فى حدوث فيضانات، وانقطاعات فى الكهرباء، وانهيارات طينية، وإغلاقات للطرق.





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