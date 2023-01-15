زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن نائب مدير وكالة التخفيف تيوفيلو باتروسينيو فريتاس قوله "فيما يتعلق بتأثير الزلزال وحتى الآن، لم ترد أى تقارير عن أضرار أو خسائر من قبل المجتمع المحلى أو الجهاز الإقليمى المحلى".
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء، أن الزلزال وقع على بعد حوالى 25 كم شمال غرب مدينة بوجور حيث وقع مركز الزلزال عند خط عرض 6.52 درجة جنوبا وخط طول 106.58 درجة شرقا على عمق 132 كم.
وناشدت وكالة التخفيف من حدة الكوارث، الجمهور بالتزام الهدوء وتجنب الاقتراب من المبانى المتصدعة أو المتضررة بسبب الزلزال.
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