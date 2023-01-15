حكومة بيرو تعلن حالة الطوارئ وسط استمرار الاحتجاجات فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الأحد، أن المظاهرات ضد رئيسة بيرو أسفرت عن مقتل 42 شخصا على الأقل خلال 5 أسابيع.

وكانت بولوارت قد قالت فى وقت سابق خلال كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون الوطنى، إن "بعض الأصوات من بين مؤيدى العنف والمتطرفين تطالب باستقالتى، وتحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار، وأقول لهم بمسئولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".

يذكر أن ثلاثة من أعضاء حكومة "بولوارت" قد استقالوا فى غضون يومين هم وزراء العمل "إدواردو غارسيا" والداخلية "فيكتور روخاس" وشئون المرأة "جريسيا روخاس".

يشار إلى أن التظاهرات وعمليات قطع الطرق تتواصل فى البيرو حيث أغلق المطار المؤدى إلى موقع "ماتشو بيتشو" الشهير فى إجراء احترازى، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما، التى كانت هادئة حتى الآن.