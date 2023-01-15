القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى رام الله

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، استشهد الشاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته طعن جندى قرب مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضى رام الله. وأضافت أن الشاب تم نقله لمستشفى رام الله الحكومى.

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