جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيانها: "يمكننا أن نؤكد أن 6 أشخاص أصيبوا فى حادث إطلاق النار على طريق فينكس بعد ظهر اليوم. من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وهى فى حالة حرجة فى المستشفى. ويجرى التحقيق فى الحادث".
وأعلنت الشرطة فى وقت سابق أن "الحادثة وقعت بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة إصابات حادث إطلاق النار فى لندن إلى 6 حالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.