ارتفاع حصيلة إصابات حادث إطلاق النار فى لندن إلى 6 حالات

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة فى بيانها: "يمكننا أن نؤكد أن 6 أشخاص أصيبوا فى حادث إطلاق النار على طريق فينكس بعد ظهر اليوم. من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وهى فى حالة حرجة فى المستشفى. ويجرى التحقيق فى الحادث".

وأعلنت الشرطة فى وقت سابق أن "الحادثة وقعت بالقرب من كنيسة حيث كانت تقام جنازة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الأعيرة النارية أطلقت من سيارة عابرة ابتعدت عن موقع الحادث بعد ذلك".