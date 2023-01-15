القوات الروسية تدمر 3 مدافع وتقتل 30 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث باسم الوزارة الليفتنانت جنرال إيجور كوناشينكوف، فى تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، بأن القوات الروسية دمرت ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز D-20 فى خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية فى اليوم الماضى كما تمكنت من القضاء على 30 جنديا جنوبى دونيتسك.

وقال المتحدث إن القوات المسلحة الروسية قتلت أكثر من 30 من أفراد الخدمة الأوكرانية فى المناطق الجنوبية من منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية خلال العملية العسكرية الخاصة.

وفى السياق، أكد مسؤول أوكرانى، أن الهجوم الروسى على مبنى سكنى متعدد الطوابق فى دنيبرو أسفر عن إصابة ما يقرب من 60 شخصا، 12 منهم من الأطفال.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دنيبروبتروفسك قوله عبر موقع التواصل الاجتماعى تليجرام، "أصيب نحو 60 شخصا بجروح نتيجة سقوط صاروخ روسى على مبنى سكنى متعدد الطوابق فى دنيبرو. 12 منهم أطفال.. وعملية الإنقاذ مستمرة".

كما أفادت يوكرينفورم بأن القصف الروسى أسفر عن تدمير جزء من المبنى وأن عملية الانقاذ مستمرة فى الموقع، مشيرة إلى أن أكثر من 100 من رجال الإنقاذ يشاركون فى عملية الإنقاذ.

بينما، أكد الجيش الأوكرانى اعتراض حوالى ثلثى الصواريخ الروسية التى أطلقت على البلاد اليوم.

ونقلت قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى، قوله، إن روسيا أطلقت اليوم ما مجموعه 28 صاروخ كروز من مختلف الأنواع إلى جانب 5 عمليات إطلاق لصواريخ الطائرات الموجهة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية استطاعت تدمير 18 صاروخا من طراز كروز وثلاثة صواريخ موجهة للطائرات.

وفى مولدوفا، قالت وزارة الداخلية، أنه تم العثور على حطام صاروخ شمالى البلاد فى أعقاب الضربات الجوية الروسية الأخيرة على أوكرانيا اليوم.

وأضافت الوزارة ــ فى بيان - أن دورية لشرطة الحدود اكتشفت عقب القصف الروسى المكثف لأوكرانيا بقايا صاروخ ناجم عن الهجمات الجوية الروسية على أوكرانيا.

وفى وقت سابق من اليوم، هزت سلسلة من الانفجارات كييف وخاركيف، فيما دقت صفارات الإنذار فى جميع أنحاء أوكرانيا تحسبا لمزيد من الهجمات، فى الوقت الذى حث فيه المسؤولون الإقليميون السكان المحليين على عدم تجاهل الإنذارات والبحث عن مأوى.