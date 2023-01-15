موسكو: الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مخولة بتشكيل أي محكمة لمحاسبة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مخولة بتشكيل أى محكمة لمحاسبة روسيا"، معتبرا أن هذه المبادرات يحركها الغرب "لأغراض سياسية".





وأضاف بوليانسكى أن "أى مبادرات من هذا القبيل فى إطار الجمعية العامة؛ ستكون لاغية وباطلة قانونيا، لأن الجمعية العامة لا تتمتع بمثل هذه الصلاحيات".

وحول عقد قمة السلام، التى أعلنت عنها أوكرانيا فى الأمم المتحدة، قال بوليانسكى إن عقد هذه القمة تتطلب موافقة الجمعية العامة، وحال الرغبة فى عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".

وتابع: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكرانى بأنهم يريدون عقد قمة. ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".

وكان السفير الأوكرانى لدى تركيا، فاسيلى بودنارو، قد أعلن سابقا أنه من المقرر عقد "قمة سلام" فى 24 فبراير بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.