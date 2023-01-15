العالم اليوم - مصر.. قتيل ومصاب بانهيار جبلي فوق خيام صيادين في أسوان

انتم الان تتابعون خبر مصر.. قتيل ومصاب بانهيار جبلي فوق خيام صيادين في أسوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 02:18 صباحاً - قتل شخص وأصيب آخر، في انهيار كتلة جبلية على خيام لمجموعة من الصيادين في محافظة أسوان جنوبي مصر، ليل السبت، حسبما أكد مصدر طبي لموقع "دوت الخليج".

وتلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بانهيار الكتلة الجبلية في مفيض توشكى خلف السد العالي، قرب مدينة أبو سمبل جنوبي أسوان، مع وجود ضحايا.

ودفعت السلطات عددا من سيارات الإسعاف، بينما انتقلت قوات الحماية المدنية للمكان وتبين أن الجزء المنهار سقط على مجموعة خيام للصيادين، كانوا يبيتون فيها بالمنطقة.

وكشف مدير مستشفى أبو سمبل الدولي محمد أبو الوفا لموقع "دوت الخليج"، أن الحادث أسفر عن قتيل وجريح.

وأوضح أبو الوفا أنه "تم نقل جثة القتيل إلى مشرحة أبو سمبل تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى إسعاف المصاب بمستشفى أبو سمبل الدولي، وهو مصاب بكسر في الكتف وكدمات وحالته حاليا مستقرة".

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن مصابين آخرين تحت أنقاض الانهيار الجبلي.

ومفيض توشكى هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي في سنوات الفيضان المرتفع، ويمثل منخفضا طبيعيا غربي بحيرة ناصر، قرب مدينة أبو سمبل السياحية.

وتكوّن مياه المفيض بحيرة تحوي ثروة سمكية كبيرة، يعمل بها الصيادون طوال العام وينصبون خيامهم قربها.

ويقع المفيض في منطقة منخفضة أسفل جبل، تكون عرضة لمثل تلك الانهيارات.