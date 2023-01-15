القاهرة الإخبارية: دبابات أوروبا تثير استفزاز روسيا وأوكرانيا تراها المنقذ

جدة - نرمين السيد - ورغم مخاوف الغرب من توريد الدبابات القتالية إلى أوكرانيا إلا أنه على مدار الأيام الماضية أعلنت بعض الدول الأوروبية عن عزمها تزويد الجيش الأوكرانى بدبابات من الطراز الغربى الحديث، بعد تردد دام لشهور طويلة عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو عام، وذلك وفقًا لما ذكرت شبكة "CNN" الإخبارية.

تعهدات أوروبية

وتعهدت فرنسا وبولندا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، فى حين تدرس المملكة المتحدة وفنلندا الأمر نفسه، فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، لكن المستشار أولاف شولتس دعا لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقًا على الجدل حول ذلك فى ألمانيا.

كان المستشار الألمانى أولاف شولتس انتقد "التصريحات المتشنجة" فى النقاش الدائر حول تسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا ودعا إلى مزيد من التعقل، مشددًا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أمس الجمعة، أن برلين ستعمل على الدوام بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها فيما يختص بالمسائل المتعلقة بمزيد من الدعم لكييف، موضحًا أن الأمر يتعلق أيضًا بأمن ألمانيا وأوروبا.

وعلى خلفية الجدل الدائر حول إمكانية تسليم ألمانيا دبابة القتال من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، أكد "شولتس" أن غالبية المواطنين يدعمون الموقف المتزن للحكومة الاتحادية التى تتخذ القرارات بعناية، على الرغم من "التعليقات الصاخبة" فى برلين.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس البولندى، أندريه دودا، خلال زيارة إلى أوكرانيا، الأربعاء الماضى، أن بلاده مستعدة لتزويد كييف بـ14 دبابة ثقيلة متطورة من نوع "ليوبارد-2" على أن يحدث ذلك فى إطار تحالف دولى يجرى العمل حاليًا على بنائه.

وأضاف دودا: "كما تعلمون، هناك عدد من الشروط الرسمية التى يجب الوفاء بها، مثل الحصول على الموافقات وما إلى ذلك، لكن الأهم من كل ذلك، نريد أن يكون هذا تحالفًا دوليًا"، مشيرًا إلى أنه يعتمد على دول أخرى للمساهمة فى عمليات التسليم.

دبابات ثقيلة متطورة

وليوبارد-2 هى دبابات ثقيلة متطورة ألمانية الصنع، وبالتالى فإن بيع أى منها أو التبرع بها لا بد أن يحصل على موافقة مسبقة من برلين.

ورحّب الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، بتصريح نظيره البولندى، قائلًا إن بلاده تتوقع "قرارًا مشتركًا" تشارك فيه دول إضافية أخرى مستعدّة لإرسال دبابات "ليوبارد".

وزادت هذه التحركات من الضغط على ألمانيا التى قالت الأسبوع الماضى إنها ستنقل مركبات مشاة قتالية إلى كييف، لكنها لم تلتزم بعد بإرسال دبابات.

وأصر المستشار الألمانى، أولاف شولتس، على أن أى خطة من هذا القبيل يجب أن يجرى تنسيقها بالكامل مع التحالف الغربى بأكمله، بما فى ذلك الولايات المتحدة.

كانت بولندا قد أرسلت فى السابق إلى أوكرانيا أكثر من 200 دبابة من العهد السوفيتى، وبعد بولندا أعلنت فنلندا أيضا الخميس، أنها مستعدة بحذر لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2.