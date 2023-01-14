القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء بأوكرانيا وزيلينسكى يطالب بالدعم

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة فى سياق تغطيتها للأزمة الروسية الأوكرانية، بانقطاع الكهرباء فى معظم مناطق أوكرانيا، بسبب القصف الروسى.

ووجهت روسيا، فى وقت سابق اليوم السبت، ضربات استهدففت منشآت حيوية فى خاركيف ولفيف فى أوكرانيا، مناطق سكنية فى دنيبرو.

فيما أعلنت أوكرانيا إسقاطها 21 من بين 33 صاروخًا أطلقتها روسيا.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها طورت هجومها على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول بنجاح، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف "إن القوات الأوكرانية خسرت فى أراضى دونيتسك أكثر من 70 قتيلا ودبابة وعددا من المصفحات خلال يوم".