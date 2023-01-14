«القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة البريطانيين بسبب أزمتى الطاقة والغذاء

جدة - نرمين السيد - ورصدت القناة تصريحات للمواطنين البريطانيين، التى عبروا فيها عن استيائهم من ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية والمرافق.

وقال مواطن بريطانى، إن أسعار اللحوم مرتفعة والجميع يعانى، فيما عبر آخر "كل أموالى تذهب إلى سداد الفواتير لذا علينا أن نأكل قليلا".

وأوضحت مواطنة بريطانية أخرى شكت الغلاء "أسعار الخضروات والبقالة مرتفعة للغاية"، وقال آخر "الطبقة المتوسطة والفقيرة تعانى من ارتفاع قيمة الفواتير والمرافق".

وعبر مواطن بريطانى عن استيائه من ارتفاع أسعار اللحوام "أسعار شطائر اللحم زادت من 15 لـ24 إسترلينى".