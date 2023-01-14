العراق يعلن خلوه من أى إصابات بمتحور كورونا الجديد المنتشر بالصين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدم تسجيل العراق إصابات بمتحور كورونا الجديد XBB.1.5، المنتشر فى الصين والولايات المتحدة حالياً، فيما أكدت فرض فحص PCR على القادمين من البلد الآسيوى.





وقال مدير دائرة الصحة العامة العراقى رياض الحلفى - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوزارة فرضت على القادمين من الصين تقديم فحص PCR لا يزيد تاريخه عن 72 ساعة، وأن تكون نتيجة الفحص سالبة"، مشيرا إلى، أن "هذا الإجراء يأتى أسوة بما طبقته بقية الدول".

وأضاف أن "العراق خال من أية إصابة بمتحور كورونا المنتشر حالياً فى الصين والولايات المتحدة وهو بطبيعة الحال متحور فرعى من أوميكرون وأعراضه خفيفة، وعدد الإصابات الحالية فى البلاد بحدود السيطرة وبالمقابل نراقب الوضع وفى حال حدوث أى طارئ أو تطورات على صلة بجائحة كورونا فهناك إجراءات من الممكن القيام بها، ولكن لا توجد أى علامات تدفع الوزارة حاليا لاتخاذ إجراءات".

وأوضح أن "الوضع الصحى فى العراق ليس كما كان خلال بداية الجائحة، والإجراءات طبيعية ولا تشبه ما طبق حينها، والفيروس الموجود فى العراق هو نفسه وليس تحوراً أو فيروساً جديدا لكى يدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات صارمة".

ويقول خبراء فى منظمة الصحة العالمية إن موجة من متحور كورونا الجديد XBB.1.5 تنتشر حالياً فى الصين والولايات المتحدة ويتوقع أن ينتشر على نطاق واسع فى أوروبا أيضاً فى الأسابيع المقبلة.