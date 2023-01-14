العالم اليوم - معاقبة جماهير نابولي وروما بعد "معركة الطريق السريع"

انتم الان تتابعون خبر معاقبة جماهير نابولي وروما بعد "معركة الطريق السريع" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 11:22 مساءً - فرضت السلطات الإيطالية حظرا على حضور مشجعي فريقي نابولي وروما للمباريات خارج ملعبيهما لمدة شهرين، بعد مشاجرة بينهم نهاية الأسبوع الماضي تسببت في حدوث فوضى على طريق سريع رئيسي شمالي البلاد.

وشارك أنصار الألتراس من كلا الفريقين بمعارك على الطريق السريع الرئيسي يوم الأحد الماضي، بعد أن التقوا في محطة خدمة "باديا آل بينو" في توسكانا في طريقهم إلى المباراتين ضد سامبدوريا وميلان، مما تسبب بطوابير من السيارات على امتداد 15 كيلومترا.

ويمتد الطريق السريع الملقب بـ"طريق الشمس الساطعة"، من نابولي في الجنوب إلى روما في الوسط ثم شمالا وصولا إلى ميلانو، وهو أحد أهم الطرق في البلاد.

قرارات وزارة الداخلية الإيطالية

• قالت الوزارة في بيان إنها أمرت بـ"إغلاق مدرجات الجماهير الزائرة لمدة شهرين ابتداء من السبت، في المباريات التي يلعب بها نابولي وروما خارج الديار".

• كما يمتد الحظر ليشمل بيع التذاكر في مدرجات أصحاب الأرض "للأشخاص الذين يعيشون في مقاطعتي نابولي وروما".

• في وقت سابق من السبت، قال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إنه من المقرر أن يوافق على الحظر، وقال للصحفيين إنه يتعين عليه "فرض حظر عام على مشجعي الفريقين لأسباب تتعلق بالنظام العام".

ويستضيف نابولي المتصدر روما في الدوري في 29 يناير الجاري.

ولم يُمنع مشجعو الناديين الذين يعيشون في أماكن أخرى من البلاد من شراء التذاكر للمقاعد مع أصحاب الارض، وهو أمر شائع في المباريات في إيطالياونادرا ما يؤدي إلى مشاكل.

وتعتبر المباريات بين روما ونابولي شرسة بسبب التنافس بين اثنين من أكثر الفرق جماهيرية في إيطاليا وأكثرها حماسة.

ووصلت الكراهية إلى ذروتها بعد أن أطلق مشجع لروما النار على مشجع نابولي تشيرو إسبوزيتو وقتله، قرب الملعب الأولمبي في العاصمة قبل نهائي كأس إيطاليا 2014.