القاهرة الإخبارية.. وزير الطاقة الأوكرانى: نواجه أياما صعبة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الطاقة الأوكرانى، جيرمان جالوشينكو، اليوم السبت، إن الأيام المقبلة ستكون "صعبة" على صعيد الطاقة بعد الهجوم الصاروخى المكثف الذى شنّته روسيا على البنية التحتية الحيوية فى عدة مناطق.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، كتب جالوشينكو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "بسبب القصف فى غالبية المناطق، تم قطع التيار الكهربائى بشكل طارئ. الأيام المقبلة ستكون صعبة". وقال "جالوشينكو" إن البنية التحتية للطاقة فى ست مناطق أوكرانية تضررت بعد الهجمات. وقالت "دى.تى.إى.كيه"، أكبر شركة خاصة للطاقة فى أوكرانيا، إن اثنتين من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها تضررتا فى ضربات اليوم السبت، وإن إحداهما توقفت عن إنتاج الكهرباء. وقال مسؤولون حكوميون، فى وقت سابق، إن نحو 40 فى المئة من منظومة الطاقة الأوكرانية تضررت بسبب هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مدى ثلاثة أشهر على البنية التحتية للطاقة فى البلاد. وقال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، إنه جرى تسليم أكثر من 300 ألف مولد كهربائى فى ديسمبر الماضى إلى بلاده، حيث يكافح الناس من أجل البقاء على قيد الحياة فى أشهر الشتاء الباردة.

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