العالم اليوم - تفاديا لمرض صعب.. نصيحة طبية لمن يربون حيوانا أليفا

انتم الان تتابعون خبر تفاديا لمرض صعب.. نصيحة طبية لمن يربون حيوانا أليفا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 10:24 مساءً - يحتاج من يربون حيوانات أليفة داخل بيوتهم إلى مراعاة عدد من القواعد، حتى يتفادوا الإصابة باضطرابات صحية خطيرة، لا سيما من يعانون الحساسية والربو.

ويعاني بعض الأشخاص حساسية مفرطة ضد فرو القطط مثلا، فيلاحظون تهيجا على مستوى الجلد عندما يلامسون الحيوان.

وربما يختار بعض الأشخاص أن يتخلصوا بشكل نهائي من الحيوانات، حرصا على صحتهم، لكن آخرين قد يفضلون الاحتفاظ بها رغم المشكلات الصحية.

وتستطيع القطط إثارة الحساسية والربو لدى الشخص الذي يربيها، من خلال ما تطرحه من قشرة الجلد الميت واللعاب والبول في أرجاء البيت.

وفي حال كان القط ينام بجانب الشخص الذي يربيه، فذلك يعني أن فروه سيعلق في المكان لمدة طويلة، حتى وإن جرى غسل البطانيات والشراشف بعناية.

وبحسب المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن هناك طرقا لتقليل العرضة للربو والاضطرابات الأخرى الناجمة عن وجود حيوان في البيت: