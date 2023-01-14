العالم اليوم - محامي بايدن يكشف كواليس الوصول إلى الوثائق السرية الأخيرة

انتم الان تتابعون خبر محامي بايدن يكشف كواليس الوصول إلى الوثائق السرية الأخيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 10:24 مساءً - قال محامي الرئيس الأميركي، جو بايدن، السبت، إنه تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرية في منزل الرئيس في ولاية ديلاوير يوم الخميس وإنه جرى تسليمها على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل.

وأضاف المحامي الخاص لبايدن، ريتشارد ساوبر، أنه سافر إلى منزل بايدن في ويلمنغتون يوم الخميس لتسهيل تسليم مستند بعلامات تفيد بالسرية إلى وزارة العدل تم العثور عليه هناك في وقت سابق.

وقال ساوبر في بيان: "بينما كنت أقوم بنقل المستند إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني، تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تصنيف سري بين المواد الموجودة معه، ليصبح المجموع ست أوراق، وقد استحوذ عليها مسؤولو وزارة العدل المرافقين لي على الفور".

وأعلن البيت الأبيض، أنه تم العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأميركيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم منصبهم.

وعين وزير العدل ميريك غارلاند الخميس مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.

والقضية شديدة الحساسية بالنسبة لجو بايدن الذي يفكّر في الترشح لولاية رئاسية ثانية.