مفتي عُمان يدعو لمواجهة الحكومة الصهيونية المتطرفة
دعا المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اليوم السبت، الأمة الإسلامية للوقوف صفاً واحداً في مواجهة الحكومة "الصهيونية المتطرفة".
وقال الخليلي في تغريدة عبر "تويتر"، إن "توجه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة إلى احتلال المسجد الأقصى المبارك إيذاناً منها بالحرب، يوجب على الأمة الإسلامية أن تقف صفاً واحداً في مواجهته حتى يتم تحريره وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرها".
وأضاف أن "هذا دَيْن في رقاب هذه الأمة، لن تبرأ ذمتها منه حتى تؤديه كاملاً غير منقوص".
وتابع: "المسجد الأقصى هو صنو المسجد الحرام وإليه كان مسرى سيدنا رسول الله محمد وكان هو القبلة الأولى للمسلمين".
وتساءل الشيخ الخليلي قائلاً: "متى تقضي الأمة الإسلامية هذا الدين وتبرأ من تبعته وتغسل عن وجهها عار الاحتلال؟"، مضيفاً "عسى أن يكون ذلك قريباً".
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، توعد الأربعاء الماضي، باقتحام الأقصى مرة أخرى.
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