بو هزاع لـ القاهرة الإخبارية: الأزمات العالمية أظهرت أهمية التطوع

جدة - نرمين السيد - قال حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربى للتطوع، إن الأزمات العالمية أظهرت أهمية التطوع، خاصة بعد الآثار التى ترتبت على كورونا، والانفجار الأخير الذى وقع فى مرفأ بيروت، وكذلك الفيضانات التى وقعت فى السودان.





أضاف بوهزاع فى حوار خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن للمتطوعين دورًا مهمًا فى التخفيف من الأزمات وأضرارها على المواطنين البسطاء والفقراء، إذ ساعدوا فى عمليات التعقيم وتوزيع الأدوية خلال فترة كورونا، وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن مدينة الموصل العراقية تبدّل حالها بعد اندحار داعش، وتدخل المتطوعين بعد أن أصبحت مدينة متهالكة، وقام المتطوعون بتنظيفها وفتح الممرات والشوارع والطرق، كما أعادوا نحو مليونى شخص لمنازلهم وحياتهم الطبيعية.

ذكر بوهزاع، أن الدول العربية أدركت أخيرًا أهمية التطوع، كمصر ودول الخليج، ففى العام الماضى أطلق الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى على عام 2022 "عام المجتمع المدنى"، وهذا دليل واضح على أهمية هذا القطاع، مشيرًا إلى أن اتحاد التطوع أطلق جائزة محمد بن فهد، التى بدأت قبل 4 سنوات فى إطار عربى، ومنذ عامين تحولت لجائزة عالمية وحققت انتشارًا واسعًا، ويحتفل بها سنويا فى مقر جامعة الدول العربية.

وأضاف أن الجائزة تركز على المشاريع التى تسهم فى التنمية المستدامة، وأنها استطاعت أن تشجع المتطوعين والجمعيات على القيام بأعمال مستدامة وليست خيرية تنتهى بانتهاء الغرض منها، لافتًا إلى أنها تخاطب القطاعين الخاص والحكومى، خاصة أن جميع الشركاء يعملون تحت مظلة واحدة، لافتا إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى مصر مثال للعمل التنموى المتكامل كما يعمل على تمكين الأسر، ويعد نموذجًا تنمويًا يفخر به العرب.

وأكد بوهزاع أن اتحاد التطوع أطلق حملة عربية لترشيد المياه وصارت له شبكة كبيرة حول العالم العربى، وبات له متطوعون كثر إذ إن العمل الإنسانى يعتبر جزءًا متأصلًا فى المواطن العربى، مع العلم بأن الإيمان والشغف من أهم صفات المتطوع، فضلًا عن أنه يجب الالتزام بمبدأ الإخلاص بالعمل التطوعى.