روسيا: الدبابات البريطانية ستكون هدفا مشروعا لقواتنا في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 08:29 مساءً - انتقدت السفارة الروسية في لندن تزويد بريطانيا أوكرانيا بدبابات "تشالينجر 2"، لافتة إلي أنها لن تساعد القوات الأوكرانية في قلب موازين الحرب، بل ستصبح هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت السفارة في بيان إن "إرسال الدبابات لن يقرب نهاية القتال، بل سيسهم في زيادة حدته، وسقوط المزيد والمزيد من الضحايا".

وشددت علي أن الدبابات لن تساعد الجيش الأوكراني على قلب مسار الحرب وستشكل هدفا مشروعا للقوات الجوية الروسية.

وفي وقت سابق، أخطر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بنية بلاده تزويد كييف بدبابات "تشالنجر 2" ومنظومات مدفعية إضافية.