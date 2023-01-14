عاجل.. القاهرة الإخبارية: إصابة 4 أشخاص بإطلاق نار وسط العاصمة البريطانية

جدة - نرمين السيد - واستجاب عناصر الشرطة البريطانية، لتقارير تفيد بإطلاق نار على كنيسة أثناء مراسم جنازة، شمال لندن.
وتواجدت الشرطة بكثافة فى المنطقة، والتحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.
وأصيب 3 نساء، تتراوح أعمارهن بين 48 و54 و41، وطفلة صغيرة بعمر السابعة فى الحادث، حيث يعتقد أن النار أطلقت من سيارة متحركة، ولا يزال البحث عنها جارياً.
ولا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم، لكن المرأة البالغة من العمر 48 عاما تعانى من إصابة قد تغير حياتها.
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