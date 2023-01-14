مراسل القاهرة الإخبارية: كاليفورنيا على موعد مع العاصفة الثامنة فى 3 أسابيع

وأضاف "نور الدين"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العواصف السابقة تسببت فى وفاة 19 مواطنا أمريكيا على الأقل.
وتابع، أنه فيما يخص الاستعدادات للعاصفة المقبلة، فإنه يتم إعلان حالة الطوارئ، كما يتم تجهيز كافة المستشفيات، من أجل استقبال الحالات والمصابين.
وأضاف، أن الشرطة الأمريكية أيضا على موعد مع ذلك، عن طريق تخصيص فرق وانتشارها، من أجل انتشال ومساعدة العالقين فى الشوارع.
واستكمل، أن وسائل الإعلام الأمريكية، تطلق التحذيرات والتوجيهات على مدار الساعة، من أجل إخلاء بعض المناطق التى يداهمها الخطورة أكثر من غيرها، والحديث عن أماكن مناسبة للاحتماء من العاصفة.
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