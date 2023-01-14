العالم اليوم - جراحة السمنة المفرطة.. أطعمة ممنوعة تجنبا للمضاعفات

انتم الان تتابعون خبر جراحة السمنة المفرطة.. أطعمة ممنوعة تجنبا للمضاعفات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 08:22 مساءً - شهدت السنوات الأخيرة لجوء عدد متزايد من الأشخاص إلى خيار علاج السمنة المفرطة من خلال الجراحة.

ويشتمل علاج السمنة من خلال الجراحة على أنواع متعددة من الجراحات، منها "جراحة تحويل مسار المعدة" وجراحة "تكميم المعدة"، حيث تجتمع جميع هذه العلاجات تحت مسمى واحد وهو "جراحات السمنة".

التزام المريض

ورغم أن "جراحات السمنة" تساعد المرضى في تحسين صحتهم، إلا أن نجاح هذه الجراحات لا يرتبط فقط بالعمل الجراحي، بل يتطلب أيضاً التزاماً دقيقاً من قبل المريض خاصة لناحية نوعية الطعام المسموح تناوله في المرحلة الأولى، فأي خطأ أو إهمال يتم ارتكابه في هذه النقطة تحديداً، قد يتسبب بمضاعفات تصل الى حد فقدان الفرد لحياته.

ويقول الدكتور، جورج خوري، وهو رئيس قسم جراحة المنظار والسمنة المفرطة في مستشفى " LAUMC" بحديث لموقع "دوت الخليج"، إن على كل فرد يريد أن يخضع لإحدى أنواع "جراحات السمنة"، مناقشة تفاصيل النظام الغذائي الواجب اتباعه بعد الجراحة مع طبيبه، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بالابتعاد عن أنواع محددة من الأطعمة، خلال فترة أقلها شهر ونصف بعد العملية يعرض الفرد إلى 3 ثلاثة مخاطر تهدد حياته.

المخاطر

وبحسب خوري فإن المخاطر تكمن في:

تناول الأطعمة الحارة أو التي تحتوي على بهارات أو خل.

تناول المشروبات الغازية والشوكولا والقهوة والكحول أو حتى التدخين.

قد يؤدي ما سبق إلى ظهور خطرين الأول هو حدوث نزيف والثاني حدوث تسريب.

هذه الأطعمة تؤذي غشاء المعدة ما يحدث تقرحات قد تتحول إلى نزيف أو أنها قد تؤدي إلى تسريب الطعام خارج المعدة ما يؤدي الى تسمم الجسم.

الخطر الثالث يتمثل بتناول كمية طعام كبيرة بعد العملية، ما قد يعرض المعدة إلى صدمة ويدفعها للانكماش على بعضها.

من جهته يقول الدكتور توفيق مسلّم وهو طبيب جراح جهاز هضمي وبدانة في حديث لموقع "دوت الخليج":