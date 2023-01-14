العالم اليوم - 4 إصابات بإطلاق نار في لندن

انتم الان تتابعون خبر 4 إصابات بإطلاق نار في لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 08:22 مساءً - استجاب عناصر الشرطة البريطانية، ظهر السبت، لتقارير تفيد بإطلاق نار على كنيسة أثناء مراسم جنازة، شمال لندن.

وتواجدت الشرطة بكثافة في المنطقة، والتحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث.

وأصيب 3 نساء، تتراوح أعمارهن بين 48 و54 و41، وطفلة صغيرة بعمر السابعة في الحادث، حيث يعتقد أن النار أطلقت من سيارة متحركة، ولا يزال البحث عنها جارياً.

ولا يُعتقد أن إصاباتهم تهدد حياتهم، لكن الامرأة البالغة من العمر 48 عاما تعاني من إصابة قد تغير حياتها.