القاهرة الإخبارية: مقتل شخص وإصابة 6 آخرين فى تفجيرين وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - قال شاهدان إن شخصًا قتل، وأصيب ستة آخرون على الأقل، فى تفجير انتحارى بسيارة ملغومة عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الحكومة الصومالية، فى إقليم هيران بوسط البلاد، اليوم السبت، مضيفًا أن هجومًا مماثلًا آخر وقع.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" أوضح الشاهدان، أن الانفجارين وقعا بالتزامن تقريبًا، لكن لم تُعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها، وشن جنود الحكومة الاتحادية وفصائل مسلحة من العشائر المتحالفة معها هجومًا كبيرًا على مقاتلى حركة الشباب فى أغسطس الماضى، وردت الجماعة بسلسلة من الهجمات بعد طردها من بعض المناطق. ونقلت "رويترز"، عن سيناب عبد الله، وهو صاحب متجر فى منطقة جلالقسى، قوله: "انفجرت سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش للقوات الحكومية بالقرب من الجسر"، مُضيفًا أنه أحصى جثة وستة جرحى. وقال حسين عبد العزيز، من سكان جلالقسى أيضًا، إن القوات الحكومية أطلقت النار على سيارة ملغومة ثانية فى محاولة لوقف المهاجمين، مضيفًا: "بعد الانفجار الأول سمعنا إطلاق نار ثم انفجارًا آخر".

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