جدة - نرمين السيد - وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، إن السيطرة على "سوليدار" لها أهمية استراتيجية كبيرة لروسيا، خاصة وأنها تضمن لها قطع الإمدادات عن الجيش الأوكرانى فى مدينة باخموت.
وأرجع الأهمية الاستراتيجية لمدينة "سوليدار" إلى أنها كانت مركزًا لاختباء القوات الأوكرانية وموقعًا لحفر أنفاقها، مشيرًا إلى أن السيطرة عليها تُمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو مدينة باخموت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسل «القاهرة الإخبارية»: سيطرة روسيا على سوليدار لها أهمية استراتيجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.