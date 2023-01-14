مراسل «القاهرة الإخبارية»: سيطرة روسيا على سوليدار لها أهمية استراتيجية

جدة - نرمين السيد - وقال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة الروسية موسكو، إن السيطرة على "سوليدار" لها أهمية استراتيجية كبيرة لروسيا، خاصة وأنها تضمن لها قطع الإمدادات عن الجيش الأوكرانى فى مدينة باخموت.

وأرجع الأهمية الاستراتيجية لمدينة "سوليدار" إلى أنها كانت مركزًا لاختباء القوات الأوكرانية وموقعًا لحفر أنفاقها، مشيرًا إلى أن السيطرة عليها تُمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو مدينة باخموت.