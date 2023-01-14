القاهرة الإخبارية: اعتقال وزير العدل البرازيلى فى عهد بولسونارو

جدة - نرمين السيد - ألقى الأمن البرازيلى القبض، اليوم السبت، على أندرسون توريس، وزير العدل البرازيلى السابق فى عهد الرئيس جايير بولسونارو، بمطار برازيليا، للتحقيق معه فى الهجوم على المؤسسات الوطنية بالعاصمة فى الثامن من يناير الجارى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.





واعتُقل "توريس" لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، ويشتبه فى تواطئه مع مثيرى الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية". وأعلنت البرازيل، على لسان فلافيو دينو، وزير العدل البرازيلى، أمس الجمعة، أنها لم تقدم أى طلب إلى الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالرئيس السابق جايير بولسونارو ووزير العدل السابق أندرسون توريس، الموجودين فى ولاية فلوريدا. وقبل أيام، حث أعضاء ديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى، السلطات على تسليم بولسونارو إلى برازيليا، بعد أن اقتحم أنصاره مبانى ومقرات حكومية فى العاصمة، الأحد الماضى.

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