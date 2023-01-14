العالم اليوم - كنوز مصر.. اكتشاف مقبرة ملكية أثرية في الأقصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 07:20 مساءً - أعلنت السلطات المصرية، السبت، أن علماء الآثار اكتشفوا مقبرة أثرية في مدينة الأقصر جنوبي البلاد، المشتهرة بكنوزها التي تعود إلى عهد الفراعنة.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بعثة مصرية، بريطانية عثرت على المقبرة الملكية في موقع أثري على الضفة الغربية لنهر النيل بالأقصر، على بعد 650 كيلومترا إلى جنوب العاصمة القاهرة.

وأضاف أن الفحوص الأولية تظهر أن المقبرة تنتمي على ما يبدو إلى الأسرة الـ18 في مصر الفرعونية، والتي امتدت من عام 1550 قبل الميلاد حتى عام 1292 قبل الميلاد.

ويعد اكتشاف المقبرة الواقعة الأحدث في سلسلة من الاكتشافات الأثرية التي تروج لها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة على أمل جذب المزيد من السائحين.

وتحاول السلطات المصرية إنعاش قطاع السياحة، الذي يعتمد بشكل كبير على كنوز البلاد الأثرية.