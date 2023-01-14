رئيس الاتحاد العربى للتطوع: أتمنى تطبيق حياة كريمة فى كل الدول العربية

جدة - نرمين السيد - وقال بو هزاع، خلال استضافته فى برنامج "عن قرب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشباب الآن يعيشون ظروفا صعبا، ويحتاجون إلى من يسمعهم ويفتح لهم المجال.
وأضاف، أن ما تم فى البرنامج الرئاسى، من تدريب الشباب ورفع كفاءتهم، ومن ثم حصولهم على فرص فى سوق العمل ومشاركتهم فى عجلة التنمية، أمر فى غاية الأهمية.
وتابع، أن الشباب لديهم خبرات وكفاءات كبيرة، ويعرفون لغة العصر جيدا، ولديهم الكثير ليقدمونه فى أسواق العمل، ولديهم وعيا واطلاعا على تجارب مختلفة فى الخارج.
واستكمل، أن أغلب الأنشطة والبرامج التى يقدمها الاتحاد العربى للتطوع، تكون موجهة للشباب، مثلما حدث فى تنظيم الملتقى العربى الإفريقى، والذى أقيم فى مصر.
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