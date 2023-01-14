القاهرة الإخبارية.. قصف صاروخى روسى على منطقة سكنية فى دنيبرو

جدة - نرمين السيد - قال كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكرانى، إن مبنى سكنيًا تضرر بشدة فى مدينة دنيبرو إلى الشرق من وسط البلاد فى هجمة صاروخية روسية اليوم السبت، وحوصر أشخاص تحت الحطام.





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