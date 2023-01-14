عاجل.. القاهرة الإخبارية: ضربات روسية تستهدف منشآت فى خاركيف ولفيف

جدة - نرمين السيد - وفى سياق متصل أفادت القناة، بوقوع قصف روسى على مناطق سكنية فى دنيبرو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها طورت هجومها على محور دونيتسك باتجاه بلدة سول بنجاح، وذلك بعد إتمام تحرير مدينة سوليدار المجاورة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف "إن القوات الأوكرانية خسرت فى أراضى دونيتسك أكثر من 70 قتيلا ودبابة وعددا من المصفحات خلال يوم".

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 5 مجموعات أوكرانية على 3 محاور، ليبلغ إجمالى خسائر أوكرانيا 30 جنديا على محور كوبيانسك "شمال لوجانسك" و50 جنديا على محور كراسنى ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا آخر على محور جنوب دونيتسك.