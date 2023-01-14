الدفاع الروسية: تطوير الهجوم بمحيط سوليدار ومقتل 180 جنديا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف -وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية- "إن القوات الأوكرانية خسرت أراضى دونيتسك أكثر من 70 قتيلا ودبابة وعددا من المصفحات خلال يوم.

وأضاف كوناشينكوف أنه تم تصفية 5 مجموعات أوكرانية على 3 محاور، ليبلغ إجمالى خسائر أوكرانيا 30 جنديا على محور كوبيانسك "شمال لوجانسك" و50 جنديا على محور كراسنى ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا آخر على محور جنوب دونيتسك.