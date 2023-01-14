مصرع 3 عناصر من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 يناير 2023 04:31 مساءً - لقي 3 عناصر من الشرطة الباكستانية مصرعهم، اليوم السبت، في إقليم بيشاور شمال غربي باكستان خلال مواجهة مع مسلحين، فيما أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال بيان صادر عن شرطة بيشاور، عبر "تويتر"، إن "الضابط ساردار حسين وكل من مساعديه أصيبوا قبل أن يلقوا مصرعهم خلال تبادل لإطلاق النار مع المسلحين".

وأكد مدير عمليات الشرطة في بيشاور، كاشف عباسي لصحيفة "داون" الباكستانية، أن "نائب مفتش الشرطة سردار حسين واثنين من حراسه لقوا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين في منطقة بادهابير".

وأضاف أن الإرهابيين هاجموا مركز شرطة سارباند عند حوالي منتصف الليل، مشيرا إلى أن الهجوم، "تم تنسيقه من اتجاهات متعددة حيث استخدم الإرهابيون أسلحة متعددة، وألقوا قنابل يدوية كما لجأوا إلى استخدام نيران القناصة والبنادق الآلية.

وأوضح أن أن المسلحين استغلوا الظلام وفروا بعدما أتوا من منطقة خيبر القبلية على الحدود مع أفغانستان.

ونوه بأن ضابط الشرطة، طارد الإرهابيين الفارين وحاول تطويقهم، لكن أثناء تبادل إطلاق النار الذي أعقب ذلك، لقي مصرعه هو واثنان من رجال الشرطة.

وبحسب الصحيفة، أعلنت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم.