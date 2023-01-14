ملاحقة «مجهولى الهوية».. حملة لتطهير الصومال من الخلايا النائمة

جدة - نرمين السيد - وقال "شيخ محمود" - فى خطابه أمام آلاف من سكان العاصمة مقديشيو فى وقفة احتجاجية ضد الخلايا الإرهابية، أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم السبت - "علينا محاربة "مجهول الهوية" الذى يعيش فى وسطنا، وفى منازلنا، وفى حاراتنا، إنه ضمن الخلايا الإرهابية النائمة، يفجّر نفسه، ويمتص دماء الأبرياء من أبنائنا، وأمهاتنا، وآبائنا، ولا دين له سوء استهداف المرافق العامة للدولة والشعب"، محذرا من معاملتهم وتأجير المنازل والمحلات التجارية لهم.

وأشار إلى أن شمس الخوراج قد غربت، ولا عودة لهم، وعلى الجميع تضافر الجهود من أجل تصفية فلول المتشددين.

وأسهب الرئيس الصومالى فى المجازر التى ارتكبت بها عناصر مليشيات "الخوارج" الإرهابية فى السنوات الماضية، إذ استهدفت بالقتل والتفجير، العلماء، ووجهاء الأعيان، والمسؤولين، وقطاع الشباب، والمرأة الوطنية، والأمهات والآباء، وحملة القرآن الكريم، والتلاميذ، ومدرسى المعاهد الشرعية، والنظامية، وقال مخاطبا الجماهير بالعاصمة مقديشيو:"كفى هذا القتل الوحشى الذى كان وصمة عار على جبين متشددى مليشيات الشباب الإرهابية"، مشيرا إلى أن قوات جهاز الأمن والمخابرات، والشرطة الوطنية، والجيش الوطنى كلهم ساهرون على إحلال السلام والاستقرار فى ربوع البلاد.

بدوره، أوضح يوسف حسين جمعالى، محافظ بنادر "جنوب شرق الصومال"، أن سكان عاصمة مقديشيو جاهزون للمشاركة فى الثورة الشعبية للقضاء على مليشيات "الخوارج" الإرهابية.

وقال إن الإرهاب الذى لطالما عبث فى عدد من مناطق الصومال، يلاقى حاليا حفته، ويحتضر أمام القوات المسلحة الصومالية، والثورة الشعبية، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابى خلال الأشهر الأربعة الماضية، كما فقدت الخلايا الإرهابية أكثر من 50 منطقة رئيسية كانت خاضعة لسيطرتها بجنوب ووسط البلاد.

وفى السياق، داهمت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الصومالى أحد المنازل بمديرية حى "طركينلى" بالعاصمة مقديشيو، حيث عثرت على أسلحة ومواد متفجرة، واعتقلت سيدة مشبوهة بتخزين المواد المتفجرة، ويجرى حاليا، التحقيق معها حيث تمت إحالتها إلى الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتواصل الشرطة، والمخابرات الصومالية، حاليا، عمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن فلول الخلايا الإرهابية التى انهزمت فى مناطق جنوب ووسط البلاد.