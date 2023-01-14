تايوان تعلن استعدادها لمساعدة أوكرانيا على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الشؤون الرقمية التايوانية، أودرى تانج، إن بلادها مستعدة لمساعدة أوكرانيا على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية كجزء من جهودها لإعادة البناء بعد الأزمة الحالية مع روسيا.





وقالت تانج -وفق ما نقلته صحيفة تايوان نيوز اليوم السبت: "قدمت تايوان بالفعل مساعدات إنسانية (لأوكرانيا) من حيث المولدات والمعدات وما إلى ذلك، لكننا نفكر أيضًا فى المساعدات الرقمية، وسيشمل ذلك تطوير التعلم عن بعد". وتتواجد تانج حاليًا فى ليتوانيا، حيث حضرت منتدى حوار الديمقراطية الرقمية الحرة فى 12 يناير. وشاركت وجهة نظرها حول مسار تايوان إلى الديمقراطية الرقمية وكيف تسعى وزارة الشؤون الرقمية إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة فى "مستقبل حر".

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