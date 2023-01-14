«القاهرة الإخبارية»: طائرات «أواكس» رسالة الناتو لردع روسيا

جدة - نرمين السيد - قال سلامة عطا الله، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن استعداد حلف الناتو لنشر طائرات استطلاع بنظام الإنذار المبكر والمراقبة "أواكس"، فى رومانيا، لمراقبة نشاط موسكو عسكريًا، يعد رسالة ردع لروسيا حتى لا تفكر فى الزحف بالأراضى الأوكرانية.





وأضاف سلامة، خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نشر طائرات استطلاع من حلف الناتو لتوفير المعلومات لأوكرانيا، من أجل تقديم الخدمات للقوات على الأرض، من خلال التنصت على الاتصالات وتعطيلها، بالإضافة إلى التحكم فى الأسلحة واعتراض الصواريخ. وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الطائرات تقدم خدمات جليلة للقوات الأكرانية، من خلال عمل مسح للقوات الروسية على الأرض، لأن من يمتلك المعلومة هو المنتصر فى الحرب، والتحكم فى المضادات الجوية على الأرض، فهى قيادة مركزية بالجو. وأكد أن حلف الناتو ساعد القوات العراقية سابقًا فى حربها ضد داعش، من خلال توفير المعلومات عن العناصر الإرهابية بمساعدة تلك الطائرات.

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