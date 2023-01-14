العراق: القبض على 32 إرهابيًا فى خمس محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "بجهد استخبارى متواصل وضمن واجباته فى ملاحقة فلول عناصر داعش الإرهابى، نفذ جهاز الأمن الوطنى سلسلة عمليات نوعية ناجحة تمكن خلالها من إلقاء القبض على 32 متهماً بالإرهاب، من ضمنهم عناصر بارزة فى عصابات داعش ممن نشطوا فى محافظات "الأنبار، نينوى، كركوك، ديالى، وبغداد".

وأضافت - فى بيانها - أن "العمليات جاءت بعد نصب كمائن محكمة وتنفيذ مذكرات قبض قضائية".