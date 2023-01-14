مسؤول عراقى: الحكومة تتبنى سياسة الحوار والدبلوماسية والابتعاد عن المحاور

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقى، قاسم الأعرجى، اليوم السبت، أن حكومة محمد شياع السودانى تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية فى البلاد وتتبنى سياسة الحوار والدبلوماسية والتوازن والابتعاد عن المحاور.





وقال المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن الأعرجى استقبل اليوم السفير الدنماركى فى بغداد، كريستيان تورنينج، حيث تم - خلال اللقاء - استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها واستمرار الدعم الدولى المقدم للعراق، فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات". وأكد الأعرجى أن حكومة السودانى، تشكلت بدعم من جميع الأطراف السياسية فى البلاد، وأنها ماضية بسياسة الانفتاح على الجميع بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تتبنى سياسة الحوار والدبلوماسية والتوازن والابتعاد عن المحاور. وأوضح مستشار الأمن القومى أن أى حرب هى دمار وخراب، وعلى طرفى النزاع فى الحرب الروسية الأوكرانية الجلوس فى نهاية المطاف إلى طاولة الحوار، منوها بأن موقف العراق من هذه الحرب هو الحياد.

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