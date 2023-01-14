روسيا تدرج مسؤولين بريطانيين على قائمة العقوبات.. منهم وزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى تصريح اليوم السبت -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "نظرًا لاستمرار الحكومة البريطانية فى المسار المناهض لروسيا فى يناير 2023، تم اتخاذ قرار بإضافة عدد من أعضاء مجلس الوزراء البريطانى وممثلى الوكالات الأمنية والصحفيين إلى القائمة السوداء الروسية.

ومن بينهم، على وجه الخصوص، وزير الخارجية البريطانى جيمس كليفرلى وزير الدولة للتسوية والإسكان والمجتمعات مايكل جوف ومستشار دوقية لانكستر أوليفر دودن والوزير بلا حقيبة نديم زهاوى ورئيس الأركان العامة باتريك ساندرز فضلا عن ممثلى القيادة الاستراتيجية والمركز الوطنى للأمن السيبرانى".