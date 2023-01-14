وزير خارجية أوكرانيا: بولندا بصدد الإعلان عن إمدادات أسلحة هامة لكييف

جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية - إنه "بينما يركز الجميع على الدبابات أود أن أذكر بولندا التى ستنشر قرارها بشأن موضوع توريد الأسلحة لأوكرانيا، والدبابات على وجه الخصوص فى يناير، وهذا أكثر أهمية من الحصول على دبابات ليوبارد".

وأضاف "نحن الآن على بعد نصف خطوة من الناحية الموضوعية من حل موضوع الدبابات لنفترض أن الفرنسيين بدأوا فى إرسال دبابة خفيفة ذات عجلات..سيعقب بعد ذلك البولنديون".