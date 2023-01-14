جدة - نرمين السيد - وقال كوليبا - فى تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكرين" الأوكرانية - إنه "بينما يركز الجميع على الدبابات أود أن أذكر بولندا التى ستنشر قرارها بشأن موضوع توريد الأسلحة لأوكرانيا، والدبابات على وجه الخصوص فى يناير، وهذا أكثر أهمية من الحصول على دبابات ليوبارد".
وأضاف "نحن الآن على بعد نصف خطوة من الناحية الموضوعية من حل موضوع الدبابات لنفترض أن الفرنسيين بدأوا فى إرسال دبابة خفيفة ذات عجلات..سيعقب بعد ذلك البولنديون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية أوكرانيا: بولندا بصدد الإعلان عن إمدادات أسلحة هامة لكييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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