بولندا: استقبال 9 ملايين و156 ألف لاجئ أوكرانى منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين فى البلاد ارتفع إلى 9 ملايين و156 ألف لاجىء، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 من فبراير الماضى.





وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا"، اليوم السبت - أن يوم أمس الجمعة، شهد دخول 26 ألفا و200 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة 22 ألفا و200 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ بذلك إجمالى العائدين 7 ملايين و320 ألف شخص. يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت فى مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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