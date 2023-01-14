العالم اليوم - في ذكرى الثورة.. تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس سعيّد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 يناير 2023 03:22 مساءً - بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت العاصمة التونسية، السبت، مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد، احتجاجا على ما وصفه المتظاهرون باستحواذه على صلاحيات واسعة في البلاد.

واكتظ شارع الحبيب بورقيبة وسط المدينة، وهو الموقع التقليدي للمظاهرات الكبرى، بآلاف المحتجين الذين لوّحوا بالأعلام التونسية، وسط انتشار مكثف للشرطة أمام مبنى وزارة الدفاع. وتجاوز المتظاهرون صفوف رجال الشرطة والحواجز المعدنية للوصول إلى الشارع الذي شهد احتجاجات متوازية دعت إليها أحزاب سياسية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وتعارض قوى سياسية ونقابات عمالية، الإجراءات التي يتخذها الرئيس سعيّد، ويعتبرونها بأنها لا تمثل الديمقراطية.

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