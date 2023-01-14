استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلالاُستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، فجر اليوم السبت، برصاص قوات العدو الصهيوني خلال اقتحامها محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن وزارة الصحة الفلسطينية، القول: اُستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص العدو الصهيوني في جنين.

وأوضحت مصادر طبية، أن الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين استشهد متأثراً بإصابته خلال اقتحام العدو بلدة كفرذان بجنين قبل نحو عشرة أيام.

كما استشهد الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بعد اشتباك مسلح مع قوات العدو قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وزفت سرايا القدس- كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدين البطلين عبر مكبرات مساجد البلدة.

وقالت سرايا القدس-مجموعات جبع:" بعون الله وقوته تتمكن من استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحامها للبلدة".

ووقعت اشتباكات مسلحة بين قوات صهيونية خاصة تسللت إلى بلدة جبع ومقاومين من مجموعات جبع التابعة لكتيبة جنين.

واعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص العدو الصهيوني خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً بينهم ثلاثة أطفال.

